Болотный волейбол: видео с турнира

Щенок якутской лайки, появившийся в результате операции клонирования, и собака, ставшая донором клеток для операции, впервые встретились в Якутске. Смотрите на видео, как проходило их знакомство.
Врачи городской больницы №1 города Астаны были шокированы, обнаружив, что причиной отека бедра 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Балтабая Казиева стала фашистская пуля. Ранение в ногу фронтовик получил в 1944 году. Уникальный случай врачи запечатлели на камеру
Новосибирские экспериментаторы решили создать спиннер из трех автомобилей. Они разрезали машины и скрепили между собой их кабины. Смотрите на видео, какой спиннер у них получился.
Средства, выделяемые компанией "Вина и воды Абхазии" благотворительному фонду "Киараз", будут направляться на поддержку малоимущих семей и семей ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, рассказала в интервью Sputnik директор Фонда Камма Гопия.
Вокалист и гитарист музыкальной группы "Порты" Александр Иленко рассказал в интервью радио Sputnik о том, какое место занимают песни Виктора Цоя в репертуаре коллектива.
Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на реконструкцию здания Сухумской школы искусств имени Константина Ковача и на приобретение музыкальных инструментов для школы.
Клубничное варенье - любимое и знакомое с детства лакомство, но есть немало интересных добавок, которые придадут знакомому блюду неожиданный и интересный оттенок, читайте три самых вкусных рецепта.
Компания "Роснефть" заключила с властями Южной Осетии договор на строительство своих заправочных станций в стране.
Когда-то прибыльная отрасль табаководства переживает в Азербайджане повторное рождение.
В 2018 году французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур получит звезду на Аллее славы в Голливуде.
Медики извлекли из бедра 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны фашистскую пулю, 73-летней давности.
Сильный ветер в Бишкеке поломал деревья, повалил дорожные знаки и железные ограды.
Изменение нынешнего статуса Беловежской пущи нежелательно, заявили в Минприроды Беларуси в ответ на предложение Польши исключить лес из всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Первый латвийский искусственный спутник Земли Venta-1 доставлен на орбиту сегодня утром, он будет вращаться вокруг Земли на высоте 500 км.
Банк Литвы провел опрос среди финансовых учреждений страны, в результате которого впервые было отмечено, что самые большие риски они видят в кибернетических атаках.
Депутаты парламента Молдовы одобрили проект по исключению с упаковок и этикеток даты изготовления продукта.
За последние 12 лет уровень бедности в Таджикистане сократился в 2 раза с 73% до 31%, говорится в докладе Всемирного банка.
Осенью в Самарканде состоится встреча министров иностранных дел стран Европейского союза и государств Центральной Азии.
В Эстонии ежедневно в нетрезвом состоянии садятся за руль около 2-3 тысяч человек, превращая алкоголь в "норму" жизни.
Компания "Роснефть" заключила с властями Южной Осетии договор на строительство своих заправочных станций в стране.
Когда-то прибыльная отрасль табаководства переживает в Азербайджане повторное рождение.
В 2018 году французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур получит звезду на Аллее славы в Голливуде.