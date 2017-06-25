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Наезд на толпу в Ньюкасле: видео с места события

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ASSOCIATED PRESS
ASSOCIATED PRESS

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате наезда автомобиля в британском Ньюкасле. В воскресенье автомобиль въехал в группу пешеходов. Версия теракта не рассматривается.



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