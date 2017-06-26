Фанаты из разных стран поделились впечатлениями о России

Пресс-конференция, посвященная старту проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. В рамках проекта в Сухуме пройдут гастроли Московского драматического театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова.
26 июня 2007 года – дата рождения телеканал "Абаза-ТВ". В течение 10 лет менялись передачи, стиль вещания, люди, но неизменным оставалось стремление телеканала идти в ногу со временем и быть на высоте.
Ситуации с наркоманией в стране посвящалась пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия, организованная в День борьбы с наркоманией в понедельник, 26 июня.
Столкновения между полицейскими и демонстрантами произошли в Лондоне во время акции протеста против смерти темнокожего британца Эдира Фредерико да Косты.
Начальником департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией назначен Инал Ардзинба.
Пресс-конференция, посвященная старту проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера. В рамках проекта в Сухуме пройдут гастроли Московского драматического театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова.
В понедельник 26 июня в Сухуме официально открылась общественная приемная благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".
Южная Осетия расширит границы межнационального молодежного проекта "Маяки дружбы. Башни Кавказа" по укреплению отношений между народами России и придаст ему международный статус.
После завершения гонок "Формулы-1" в Баку начался демонтаж установленного на улицах оборудования, движение по перекрытым до этого улицам восстанавливается.
Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов, которых впечатлили в Армении горы, коньяк, толма, суп "пити" и экологически чистые продукты.
Казахстан запретил доступ в страну российским железнодорожным вагонам, не соответствующим казахстанской инфраструктуре. Речь идет о инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось.
Казахстан запретил доступ в страну российским железнодорожным вагонам, не соответствующим казахстанской инфраструктуре. Речь идет о инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось.
Вооруженные силы Беларуси оказались на 50-й строчке международного рейтинга военной мощи.
В начале июля Минюст Латвии планирует подать на рассмотрение комитету кабинета министров законопроект о запрете ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо.
За последние 7 лет университеты Литвы опустели на 40%, особенно печальна ситуация с набором студентов на педагогические специальности.
Депутат высшего законодательного органа Молдовы Валерий Гилецкий избран вице-председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Землетрясение мощностью 5,6 не повлияло на боеготовность 201-й базы и других российских военных объектов, дислоцированных на территории Таджикистана.
В Узбекистане заработает система онлайн записи на прием к сотрудникам узбекских дипмиссий за рубежом.
Вместо запрощенных 313 миллионов евро Европейская комиссия обещает странам Балтии выделить только 110 миллионов на финансирование железнодорожного проекта Rail Baltic.
Южная Осетия расширит границы межнационального молодежного проекта "Маяки дружбы. Башни Кавказа" по укреплению отношений между народами России и придаст ему международный статус.
После завершения гонок "Формулы-1" в Баку начался демонтаж установленного на улицах оборудования, движение по перекрытым до этого улицам восстанавливается.
Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов, которых впечатлили в Армении горы, коньяк, толма, суп "пити" и экологически чистые продукты.