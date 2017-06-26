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Фанаты из разных стран поделились впечатлениями о России

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RT
RT

Футбольные фанаты, приехавшие поболеть за свои команды на матчах Кубка конфедераций, поделились своими впечатлениями от пребывания в России. Смотрите на видео, что говорили зарубежные гости о нашей стране.



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