Найденные в лесу под Геленджиком розовые собаки играли и ластились после спасения

На сухумской набережной в парке у Абхазского драмтеатра прошел бесплатный мастер-класс по йоге инструктора Ирины Генераловой.
Пресс-конференция, посвященная старту проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. В рамках проекта в Сухуме пройдут гастроли Московского драматического театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова.
Футбольные фанаты, приехавшие поболеть за свои команды на матчах Кубка конфедераций, поделились своими впечатлениями от пребывания в России. Смотрите на видео, что говорили зарубежные гости о нашей стране.
26 июня 2007 года – дата рождения телеканал "Абаза-ТВ". В течение 10 лет менялись передачи, стиль вещания, люди, но неизменным оставалось стремление телеканала идти в ногу со временем и быть на высоте.
Рабочая встреча представителей Общественных палат Абхазии и Свердловской области состоялась в Абхазии во вторник 27 июня.
Независимое расследование показало, что Россия заслужила право принять Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Подготовка находится на завершающем этапе — некоторые города уже сейчас готовы принять футболистов и болельщиков.
Рабочая поездка премьер-министра Абхазии Беслана Барциц в Гудауту, посвященная реализации Инвестпрограммы на 2017-2019 годы, состоялась во вторник 27 июня.
День похорон осетинского ученого Нафи Джусойты объявлен в республике днем траура.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Польшу, где провел встречу один на один с главой Польши Анджеем Дуда.
Владимир Путин назначил замминистра обороны России Николая Панкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о соглашении между РФ и Арменией об объединенной группировке войск.
На космодроме "Байконур" появится развлекательная туристская зона. Над концепцией зоны работают около десяти туристических компаний
На военных учениях российские штурмовики Су-25СМ с военной базы "Кант" при помощи ракетных ударов перекрыли маршруты движения условных террористов.
Республика будет исключена из списка стран, для экспорта продукции в которые нужно разрешение канадских властей.
Самый амбициозный арт-проект Балтийского региона - Рижское биеннале современного искусства (RIBOCA) – откроется в Риге в июле, его главной идеей станет перемен.
Апелляционный суд Литвы оставил в силе запрет на использование Шяуляйской кондитерской фабрикой Naujoji Rūta фантиков "Красная Шапочка" московской фабрики "Красный октябрь".
В Молдове в течение недели утвердят проект по реформе правительства.
Сильный ливень на севере Таджикистана привел к сходу селевого потока, который разрушил часть селеотводной дамбы, размыл дороги и нанес ущерб десятку жилых домов.
Узбекистан назвали самым туристически доступным государством для посещения летом 2017 года.
Эстония заняла последнее место среди стран Балтии по военной мощи и занимает 110-ю строку в общем рейтинге самых сильных армий мира.
День похорон осетинского ученого Нафи Джусойты объявлен в республике днем траура.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Польшу, где провел встречу один на один с главой Польши Анджеем Дуда.
Владимир Путин назначил замминистра обороны России Николая Панкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о соглашении между РФ и Арменией об объединенной группировке войск.