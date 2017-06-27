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Найденные в лесу под Геленджиком розовые собаки играли и ластились после спасения

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Зоозащитники обнаружили в лесу возле Геленджика двух окрашенных в розовый цвет собак породы самоед, которых, по предварительным данным, использовали в качестве реквизита для фотосъемки.



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