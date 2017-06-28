Путин подарил путевку в Сочи жительнице аварийного дома из Ижевска

Путин, который во вторник прибыл в Ижевск с рабочей поездкой, выполнил обещание и заехал лично проинспектировать условия, в которых проживает семья Анастасии. Вотинцева вместе со своей сестрой и тремя детьми ютится в одной комнате с трехметровой кухней.

Во время встречи Путин поздравил Анастасию с днем рождения, вручил ей букет цветов и подарил поездку в Сочи на всю семью.

"Простой, но хороший (подарок) — поездка в Сочи", — сказал президент под восторженные крики и аплодисменты семьи Анастасии и ее соседей.

Анастасия на это заметила: "Но вы сегодня — мой самый главный подарок".