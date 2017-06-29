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Основные конструкции автодорожной части Крымского моста готовы на 70%

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Копирайт: Инфоцентр "Крымский мост"
Копирайт: Инфоцентр "Крымский мост"

Готовность основных конструкций автодорожной части Крымского моста достигает 70%. С учетом конструкций железнодорожной части проект уверенно преодолел "экватор". Об этом на IV Крымском транспортном форуме рассказал начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.



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