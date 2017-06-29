Основные конструкции автодорожной части Крымского моста готовы на 70%

В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошел торжественный вечер, на котором отличникам и медалистам вручали аттестаты об окончании школы.
Река Кодор подмывает тысячелетнюю крепость у села Атара Абхазская, берегоукрепительных работ хватит лет на пять, за это время нужно успеть спасти Кодорскую крепость.
В Сухуме прошла церемония перезахоронения останков добровольца, Героя Абхазии Дмитрия Чепенца, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии.
Более десяти российских предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники представили свою продукцию абхазским потребителям.
Проститься со знаменитым осетинским писателем и ученым Нафи Джусойты прошло более 10 тысяч человек.
Огромное количество азербайджанцев принимают участие в зарубежных телешоу, которое помогает молодым людям найти свою любовь.
Армения и Грузия заинтересованы в создании совместных предприятий в сфере сельского хозяйства.
В рейтинге цитируемости научных трудов авторитетного аналитического ресурса SCImago Journal Казахстан занимает 6 место с конца. Ниже него только Ниуэ, Западная Сахара, Питкэрн, Сен-Пьер и Микелон.
МИД Кыргызстана предложил Китаю купить 49% акций государственной авиакомпании "Эйр Кыргызстан".
Эксперты дали оценку Форуму регионов Беларуси и России, указав, что чем ближе находятся инструменты взаимодействия к конкретным участникам, тем лучше для решения проблем.
Латвия должна рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства новорожденным детям неграждан, считает президент страны Раймондс Вейонис.
Страны Балтии не обладают решающим голосом в отношениях с Западом, но придают негативный резонанс и отношениям России со странами Западной Европы, считает программный директор РСМД Николай Тимофеев.
Россия будет жестко и адекватно реагировать на провокации со стороны Молдовы в отношении российских дипломатов, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Министры внутренних дел Таджикистана и Узбекистана провели встречу в Душанбе после затяжной паузы в отношениях в 19 лет.
После показа фильма "Турецкое седло" в рамках Московского международного кинофестиваля уроженец Узбекистана Юсуп Разыков был награжден бурными аплодисментами.
Правительство Эстонии одобрило председательство страны в Совете Европейского союза на ближайшие шесть месяцев, начиная с 1 июля.
Проститься со знаменитым осетинским писателем и ученым Нафи Джусойты прошло более 10 тысяч человек.
Огромное количество азербайджанцев принимают участие в зарубежных телешоу, которое помогает молодым людям найти свою любовь.
Армения и Грузия заинтересованы в создании совместных предприятий в сфере сельского хозяйства.