Пресекать на стадии фундамента: Майтоп рассказала о незаконном строительстве

Ужесточение выдачи градостроительных заключений позволит снизить количество самовольных строительств, об этом на пресс-конференции в Sputnik сказал заместитель главного архитектора Сухума Тимур Зантария.

Говоря о количестве незаконных построек в республике, начальник Государственного управления Республики Абхазия по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп привела в пример Новый Афон, где в 2016 году было обнаружено 30 объектов без разрешительных документов.

"Из 70 проверенных объектов у 30 не было полного объема разрешительных документаций. Все эти документы по этим объектам мы передали в Прокуратуру. Прокуратура вызывала этих застройщиков. Как оказалось, некоторые сделали разрешительные документы задним числом, кого-то оштрафовали. Но максимальный штраф, который можем предъявить — это пять тысяч рублей. Если человек построил восьмиэтажную гостиницу, то ему ничего не стоит заплатить штраф — это мизер", — пояснила она.

Майтоп также сетовала, что в республике нет прецедентов сноса здания, приостановки строительства, потому что нет органа, который мог бы заниматься этим. Еще одной проблемой она назвала отсутствие Градостроительного кодекса, который мог бы решить ряд проблем в этой области.

Главный архитектор города Сухум Тамара Лакрба считает, что, помимо сотрудников архитектурных управлений городов и районов, данной проблемой должны заниматься домоуправы и участковые.

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