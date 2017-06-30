Мощный град обрушился на Мытищи

Родившийся в Ленинградской области жеребенок по кличке Гулливер — претендент на звание самой маленькой в мире лошади. При рождении он был ростом 30 сантиметров, сейчас подрос до 40. Гулливер — представитель породы американских миниатюрных лошадей. Когда он вырастет, его рост в холке будет составлять не больше полуметра.