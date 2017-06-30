Мощный град обрушился на Мытищи

Родившийся в Ленинградской области жеребенок по кличке Гулливер — претендент на звание самой маленькой в мире лошади. При рождении он был ростом 30 сантиметров, сейчас подрос до 40. Гулливер — представитель породы американских миниатюрных лошадей. Когда он вырастет, его рост в холке будет составлять не больше полуметра.
По результатам аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму, успешно прошли испытания 450 человек.
Принятие Градостроительного кодекса позволит решить ряд проблем с незаконным строительством объектов, сказала на пресс-конференции в Sputnik начальник Государственного управления Республики Абхазия по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп.
В царские времена в горах Нового Афона для доставки древесины действовали узкоколейка и фуникулер, как это происходило, рассказали лесники и местные жители.
Дипломную работу на тему "Абхазская диаспора в Москве. Этнокультурная характеристика и идентичность" защитила в МГУ имени Ломоносова Наала Хибба.
В Абхазии закончилась аттестация экскурсоводов, о ее итогах на радио Sputnik рассказала начальник отдела анализа, прогнозирования, развития туризма и выдачи разрешительных документов Минтуризма республики Кристина Лакербая.
Перед центральным переговорным пунктом по проспекту Аиааира в Сухуме из багажника белой "Газели" торговали кисломолочной продукцией в пятницу 30 июня.
Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.
Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.
Вопрос создания Сирийского комитета национального примирения может быть в повестке пятой встречи по Сирии в Астане.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил сотрудникам МЧС ключи от квартир в преддверии их профессионального праздника.
Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. По словам Лукашенко, для двух стран самое главное – это импортозамещение, чтобы показать свою самодостаточность.
Москва озабочена развитием ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, в частности с правом получить образование на родном языке, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, назвав нечеткие законы "чрезвычайно опасным виражом".
Литва и еще 11 стран НАТО планируют в совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск.
В Молдову прибывает делегация одной из крупнейших ассоциаций российских предпринимателей "Деловая Россия".
Посольство Ирана в Таджикистане закрыло торговое и культурное представительства в городе Худжанде.
Алжир рассматривает Узбекистан в качестве партнера для совместного освоения рынков Африки и Европы.
НАТО должен разместить в регионе Балтики дополнительные силы на время осенних российско-белорусских учений "Запад 2017", считает министр обороны Эстонии Юри Луйк.
Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.
Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.