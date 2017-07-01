Лионель Месси с невестой Антонеллой Рокуццо в день свадьбы

Для охраны гостей Месси нанял 200 охранников. Также дорогу между аэропортом и гостиницей должны были патрулировать 300 полицейских. Месси — почётный гражданин Росарио, потому мэрия сделала всё, чтобы звезде было комфортно.

Среди приглашённых, к удивлению многих журналистов, не оказалось Диего Марадоны, с которым Месси работал в сборной Аргентины, и руководства и тренерского штаба "Барселоны". Всего на мероприятии присутствовало 260 гостей и 150 журналистов.

Месси попросил гостей обойтись без свадебных подарков, а по возможности сделать пожертвования в свой благотворительный фонд Fundación Leo Messi.

Свадебное платье для Антонеллы было сшито на заказ в Барселоне и доставлено в Росарио в сопровождении двух охранников. Также в Сеть попало свадебное меню — Месси и Антонелла угощали гостей различными видами ветчины, паштетов и сыров, а главным блюдом стал аргентинский стейк.