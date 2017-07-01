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Лионель Месси с невестой Антонеллой Рокуццо в день свадьбы

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(1:07 / 8.96Mb / )
APTN
APTN

Сыграть свадьбу Месси и Антонелла решили в родном Росарио, где они выросли и познакомились. Главные торжества состоялись в одном из лучших отелей города.

Для охраны гостей Месси нанял 200 охранников. Также дорогу между аэропортом и гостиницей должны были патрулировать 300 полицейских. Месси — почётный гражданин Росарио, потому мэрия сделала всё, чтобы звезде было комфортно. 

Среди приглашённых, к удивлению многих журналистов, не оказалось Диего Марадоны, с которым Месси работал в сборной Аргентины, и руководства и тренерского штаба "Барселоны". Всего на мероприятии присутствовало 260 гостей и 150 журналистов. 

Месси попросил гостей обойтись без свадебных подарков, а по возможности сделать пожертвования в свой благотворительный фонд Fundación Leo Messi.

Свадебное платье для Антонеллы было сшито на заказ в Барселоне и доставлено в Росарио в сопровождении двух охранников. Также в Сеть попало свадебное меню — Месси и Антонелла угощали гостей различными видами ветчины, паштетов и сыров, а главным блюдом стал аргентинский стейк.



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