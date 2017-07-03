Кондиционер, море и вода: как гости и жители Абхазии спасаются от жары

Аномальная жара не стала неожиданным явлением для жителей Абхазии и курортников.

"Мы приехали за жарой и солнцем. И очень довольны своим отдыхом. Абхазия — прекрасная страна, и даже в такие жаркие дни у нас есть возможность охладиться в море и прогуляться вечерами по берегу. Мы стараемся не выходить на улицу в пекло и пьем много воды",- призналась отдыхающая Виктория.

Местная жительница Лана считает лучшим спасением от жары сидеть дома у кондиционера.

"Жару я не люблю, мое спасение — кондиционеры. Я стараюсь выходить на улицу только вечерами, гулять по набережной, когда с моря дует такой прохладный ветерок. В целом жару можно пережить спокойно, только пугает, мысль, о том, что в августе может быть гораздо хуже", — говорит Лана.

А по мнению жителя столицы Алхаса, жара влияет на людей только позитивно и самое главное, чтобы дождей было поменьше, считает он.