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Кондиционер, море и вода: как гости и жители Абхазии спасаются от жары

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Sputnik / Томас ТхайцукАсида Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Квициния

Корреспондент Sputnik опросила жителей и гостей Абхазии, и выяснила, как на жизнь и отдых влияет аномальная жара, обрушившаяся на республику.

Аномальная жара не стала неожиданным явлением для жителей Абхазии и курортников.

"Мы приехали за жарой и солнцем. И очень довольны своим отдыхом. Абхазия — прекрасная страна, и даже в такие жаркие дни у нас есть возможность охладиться в море и прогуляться вечерами по берегу. Мы стараемся не выходить на улицу в пекло и пьем много воды",-  призналась отдыхающая Виктория.

Местная жительница Лана считает лучшим спасением от жары сидеть дома у кондиционера.

"Жару я не люблю, мое спасение — кондиционеры. Я стараюсь выходить на улицу только вечерами, гулять по набережной, когда с моря дует такой прохладный ветерок. В целом жару можно пережить спокойно, только пугает, мысль, о том, что в августе может быть гораздо хуже", — говорит Лана.

А по мнению жителя столицы Алхаса, жара влияет на людей только позитивно и самое главное, чтобы дождей было поменьше, считает он. 



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