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Котенок дальневосточного леопарда учится рычать и ползать

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Новорожденного детеныша редчайшего дальневосточного амурского леопарда по кличке Каспер показали посетителям крымского сафари-парка "Тайган".

Пока еще слепой котенок старательно пытается рычать и ползать, подражая родителям. Также директор парка Олег Зубков показал, как самка амурского тигра заботится о двух своих малышах.



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