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Итальянский фермер "нарисовал" портрет Путина на поле

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RUPTLY
© RUPTLY.

Итальянский фермер "нарисовал" трактором портрет президента России Владимира Путина на своем поле в области Венето на севере страны.

Как сообщает источник, портрет российского лидера пришел на смену изображению президента США Дональда Трампа, которое Дарио Гамбарин сделал после сбора урожая в конце прошлого года.



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