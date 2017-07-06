Крылатые ракеты ВКС уничтожили склады ИГ* в Сирии

Итальянский фермер "нарисовал" трактором портрет президента России Владимира Путина на своем поле в области Венето на севере страны.
Одно призовое место добыли абхазские самбисты на международном турнире, прошедшем в конце июня в республике Арцах.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция нового директора Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодара Чанба и министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия.
На заднем дворе МВД в присутствии руководства и сотрудников ведомства уничтожали изъятые вещдоки. На видео видно, как сотрудники подожгли свертки растительного происхождения.
Руководитель РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал Sputnik о рабочей встрече с торговым представителем Российской Федерации в Абхазии Владимиром Некрасовым, которая прошла 5 июля 2017 года.
Два детских лагерях в Ауадхаре проведет Сухумский Дом Юношества в июле, первый поток отправился в горы 5 июля.
МИД России настаивает на необходимости прекращения кровопролития в зоне карабахского конфликта, заявила в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
Американские туристы, путешествуя по миру, побывали в 191 стране и, наконец, добрались до Кавказа, а там дошли и до Южной Осетии.
Объем нефти, прокаченный по трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан», в первом полугодии 2017 года сократился на 12 процентов.
Ереван выступает за проведение встреч с азербайджанской стороной как на высшем уровне, так и на уровне министров иностранных дел, заявил глава МИД Армении.
Казахстан отмечает День столицы – Астане исполнилось 19 лет, а президент республики отмечает День рождения – Нурсултану Назарбаеву – 77.
Мэры Бишкека и Москвы договорились о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил европарламентариям, почему не торопится с отменой смертной казни в стране.
Россия считает арест в Латвии российского гражданина Юрия Мартышева и его дальнейшую экстрадицию в США, похищением человека.
Президент Литвы Даля Грибаускайте полагается на Германию в деле обороны страны и отмечает важность Бундесвера в укреплении восточного фланга НАТО.
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду рассчитывает, что республика сможет подать заявку на вступление в ЕС уже в 2018 году.
Суд Таджикистана приговорил сына экс-командира ОМОНа Таджикистана Гулмурода Халимова, воевавшего за ИГ, к 10 годам тюремного заключения.
Узбекские банки будут предоставлять налоговой службе Соединенных штатов информацию о счетах американских клиентов.
Праздник песни и танца в Таллине обернулся для участников травмами и плохим самочувствием – помощь медиков понадобилась 623 ребятам.
Американские туристы, путешествуя по миру, побывали в 191 стране и, наконец, добрались до Кавказа, а там дошли и до Южной Осетии.
Объем нефти, прокаченный по трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан», в первом полугодии 2017 года сократился на 12 процентов.
Ереван выступает за проведение встреч с азербайджанской стороной как на высшем уровне, так и на уровне министров иностранных дел, заявил глава МИД Армении.