Горилла из зоопарка станцевала брейкданс

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по объектам террористов "Исламского государства"* на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщило Минобороны.
Итальянский фермер "нарисовал" трактором портрет президента России Владимира Путина на своем поле в области Венето на севере страны.
Одно призовое место добыли абхазские самбисты на международном турнире, прошедшем в конце июня в республике Арцах.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция нового директора Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодара Чанба и министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия.
Трое пострадавших в результате жесткой посадки прогулочного самолета в Пицунде доставлены в Гагрскую центральную районную больницу.
О том, как развиваются отношения между Абхазией и Южной Осетией, в каких направлениях странам нужно сотрудничать в первую очередь, как менялась Абхазия после войны, и чем гордится министр внешнеполитического ведомства, рассказал на радио Sputnik Абхазия министр МИД РЮО Дмитрий Медоев.
Мэр Волгограда Андрей Косолапов, в составе команды "Родина" приехал в Абхазию на традиционный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии Сергея Багапш.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава «Газпрома» Алексей Миллер договорились о газификации республики.
В Азербайджане люди, долгие годы не имевшие возможности получить образование, пойдут в школу.
Армения подвела итоги двух лет членства в ЕАЭС - экспорт из Армении увеличился, а цены на импортируемые товары снизились.
В Астане завершился пятый раунд сирийских переговоров. Корреспонденты Sputnik в кулуарах проследили за тем, как менялись настроения и ожидания.
Региональный проект Digital CASA – трансграничная телекоммуникационная сеть – свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой хаб.
Пресс-секретарь президента Беларуси подтвердила подлинность ставшего скандальным селфи блогера Виктории с президентом Лукашенко.
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс узрел в идее всенародных выборов президента страны русский след.
Литва не слишком огорчена из-за того, что предложенная ею резолюция по БелАЭС была отклонена на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Госдума России намерена призвать власти Молдовы и Украины отказаться от любых форм давления на Приднестровье.
Почему популярны религиозные сайты знакомств и кого ищут в интернете представители разных религий.
В школах Узбекистана с начала нового учебного года появится ставка «лидера молодежи» - соответствующий указ подписал президент.
В Таллине пройдет неофициальная встреча министров юстиции и внутренних дел стран-членов ЕС, на которой обсудят вопросы безопасности и миграции.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава «Газпрома» Алексей Миллер договорились о газификации республики.
В Азербайджане люди, долгие годы не имевшие возможности получить образование, пойдут в школу.
Армения подвела итоги двух лет членства в ЕАЭС - экспорт из Армении увеличился, а цены на импортируемые товары снизились.