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Горилла из зоопарка станцевала брейкданс

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РИА Новости.
© РИА Новости.

Самец гориллы по кличке Золя из зоопарка Далласа во время купания в бассейне неожиданно начал делать движения, напоминающие брейкданс. Смотрите на видео, как танцевал примат.



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