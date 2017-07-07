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Полиция газом разгоняла протестующих против саммита G20 в Гамбурге

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Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, марширующих в пятницу утром по улицам Гамбурга в знак протеста против проведения саммита "Большой двадцатки".



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