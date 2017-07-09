Яичница на раскаленном асфальте: в Шымкенте +50˚С

Акции против саммита G20 продолжились в Гамбурге в ночь на 9 июля. Правоохранители применяли против нарушителей порядка водометы и газ.
В немецком Гамбурге идет второй день саммита "двадцатки". Он посвящен развитию Африки, вопросам здравоохранения и миграции, а также проблемам цифровой экономики и женской занятости.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов находится с первым официальным визитом в Абхазии.
Антиглобалисты стали забрасывать полицейских коктейлями Молотова. Зажигательные смеси полетели также в автомобили, припаркованные на улицах города.
Диетолог рассказала, для чего нам нужны разгрузочные дни и почему их стоит практиковать даже тем, кто не страдает лишним весом.
Президент фонда "L-Star" Лали Сичинава рассказала Sputnik о прошедшем международном фестивале красоты "Prince&Princess of the World 2017", обладательницей Супер Гран-при которого стала Ялса Зантария.
Соль от потливости, смешанные ткани вместо дорогого шелка — специалисты рассказали, как пережить знойный июль без проблем.
Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.
Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.
Пауки каракурты, из рода черных вдов, нападают на верблюдов в Атырауской области Казахстана – их жертвами уже стали шесть животных.
Соль от потливости, смешанные ткани вместо дорогого шелка — специалисты рассказали, как пережить знойный июль без проблем.
Новая концепция декрета президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества» поступила на рассмотрение в администрацию Лукашенко.
На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.
Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.
Депутаты молдавского парламента утвердили законопроект по реформе исполнительной власти.
Таджикистан хочет получить от Европейского банка реконструкции и развития дополнительные средства для модернизации Кайраккумской ГЭС.
Президент Афганистана предлагает Узбекистану и Туркмении присоединиться к региональному энергетическому проекту CASA-1000.
В столице Эстонии проходит крупнейший в странах Балтии региональный конгресс секты «Свидетели Иеговы», запрещенной в ряде стран.
Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.
Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.