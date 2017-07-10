Сирийцы рассказали о режиме прекращения огня на юго-западе страны

Ранее эксперты из России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.
Ранее эксперты из России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.
Пожар начался в воскресенье вечером, горели три этажа и крыша здания. С огнем боролись десять пожарных машин и более 70 пожарных. Несколько расчетов продолжают оставаться на месте инцидента, отмечается в заявлении пожарной службы.
Акции против саммита G20 продолжились в Гамбурге в ночь на 9 июля. Правоохранители применяли против нарушителей порядка водометы и газ.
Житель Шымкента пожарил яичницу на раскаленном асфальте. Автор эксперимента утверждает, что в Шымкенте в этот день жара была под 50 градусов
В немецком Гамбурге идет второй день саммита "двадцатки". Он посвящен развитию Африки, вопросам здравоохранения и миграции, а также проблемам цифровой экономики и женской занятости.
Сложнейшую операцию двухлетней Санель Ажиба из Абхазии по отделению костного мозга от позвоночника провел в Москве доктор медицинских наук, профессор, врач-нейрохирург Эвалдас Чeснулис.
Участие в украино-американских учениях Sea Breeze-2017 в Черном море вооруженных сил Грузии не является угрозой для суверенитета Абхазии, считает военный эксперт Игорь Коротченко.
Инженер-технолог бродильных производств и виноделия Инал Хишба рассказал Sputnik о пользе кваса, производстве напитка и его истории.
Президент Южной Осетии поздравил жителей Алании с Днем Хетага и принял участие в массовом танце «Симд».
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Представители Вооруженных сил Беларуси прибыли в Армению с рабочим визитом.
Разряд молнии стал причиной смерти чабана и полутора тысяч овец в Костанайской области Казахстана.
Вместо России строительством Верхне-Нарынского каскада ГЭС в Кыргызстане займется чешская компания Liglass Trading CZ, SRO.
Более 40% грибов, собранных в зонах радиоактивного загрязнения в Гомельской области Беларуси, имеют повышенное содержание Цезия-137.
Экономика Латвии работает на пределе и без шансов догнать страны «старой Европы», считают в Международном валютном фонде.
Для строительства железной дороги Rail Baltica, которая свяжет страны Балтии с Европой, специалистов придется искать за границей.
В Молдове снимают фильм по произведению Джона Рональда Руэла Толкиена «Хоббит или Туда и обратно» - некоммерческий.
В Таджикистане стартуют командно-штабные учения «Региональное сотрудничество» при участии военных из США, Пакистана, Монголии других стран.
Внешнеполитическое ведомство Узбекистана обсуждает пути решения проблем с получением выездных виз, в том числе их полную отмену.
Президент Эстонии считает, что стране не нужны всенародные выборы президента, и вообще – зачем что-то менять, если все хорошо работает?
Президент Южной Осетии поздравил жителей Алании с Днем Хетага и принял участие в массовом танце «Симд».
Очередная партия новейших вооружений доставлена в Азербайджан в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.
Представители Вооруженных сил Беларуси прибыли в Армению с рабочим визитом.