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Сирийцы рассказали о режиме прекращения огня на юго-западе страны

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Режим прекращения огня в сирийских провинциях на юго-западе страны вступил в силу в полдень 9 июля. Местные жители рассказали, что они думают о перемирии.

Ранее эксперты из России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.



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