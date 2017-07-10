22:17 10 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Самый большой в мире гамбургер

Получить короткую ссылку
5 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(1:07 / 8.80Mb / )
RUPTLY
© RUPTLY.

Самый большой в мире гамбургер приготовили в немецком городе Пильстинг. Вес рекордного блюда составил 1164 кг, над ним трудились 300 человек, за процессом наблюдали около 3500 местных жителей.

Предыдущее достижение, отмеченное в Книге рекордов Гиннесса — 914 кг.




Еще видео

  • В ударе: триста барабанщиков в парке Гризинькалнс
    Последнее обновление: 20:33 10.07.2017
    20:33 10.07.2017

    В ударе: триста барабанщиков в парке Гризинькалнс

    Барабанщики всех возрастов показали свое мастерство на спортивной площадке Ghetto Games – Балтийский саммит барабанщиков в Риге собрал триста участников.

    5
  • Пожар на рынке в Лондоне
    Последнее обновление: 15:15 10.07.2017
    15:15 10.07.2017

    Пожар на рынке в Лондоне

    Пожар начался в воскресенье вечером, горели три этажа и крыша здания. С огнем боролись десять пожарных машин и более 70 пожарных. Несколько расчетов продолжают оставаться на месте инцидента, отмечается в заявлении пожарной службы.

    19
  • Сирийцы о режиме прекращения огня на юго-западе страны
    Последнее обновление: 14:30 10.07.2017
    14:30 10.07.2017

    Сирийцы рассказали о режиме прекращения огня на юго-западе страны

    Режим прекращения огня в сирийских провинциях на юго-западе страны вступил в силу в полдень 9 июля. Местные жители рассказали, что они думают о перемирии.

    16
  • Третья ночь беспорядков в Гамбурге
    Последнее обновление: 16:04 09.07.2017
    16:04 09.07.2017

    Третья ночь беспорядков в Гамбурге

    Акции против саммита G20 продолжились в Гамбурге в ночь на 9 июля. Правоохранители применяли против нарушителей порядка водометы и газ.

    18

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пустой класс, архивное фото
    Балтийский исход

    Латвия и Литва лидируют в ЕС по темпам сокращения населения, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat.

  • Первомайская демонстрация, архивное фото
    Политизированный пломбир

    Мороженое «Советский пломбир» в литовском деревенском магазине нашел общественный деятель и тут же обвинил производителей в «советской пропаганде».

  • Флаг Республики Молдова
    Молдова молодая

    Четыреста молодых людей из Молдовы примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится в октябре в Сочи.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
В ударе: триста барабанщиков в парке Гризинькалнс
В ударе: триста барабанщиков в парке Гризинькалнс
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia