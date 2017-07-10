Самый большой в мире гамбургер

Предыдущее достижение, отмеченное в Книге рекордов Гиннесса — 914 кг.
Предыдущее достижение, отмеченное в Книге рекордов Гиннесса — 914 кг.
Барабанщики всех возрастов показали свое мастерство на спортивной площадке Ghetto Games – Балтийский саммит барабанщиков в Риге собрал триста участников.
Пожар начался в воскресенье вечером, горели три этажа и крыша здания. С огнем боролись десять пожарных машин и более 70 пожарных. Несколько расчетов продолжают оставаться на месте инцидента, отмечается в заявлении пожарной службы.
Режим прекращения огня в сирийских провинциях на юго-западе страны вступил в силу в полдень 9 июля. Местные жители рассказали, что они думают о перемирии.
Акции против саммита G20 продолжились в Гамбурге в ночь на 9 июля. Правоохранители применяли против нарушителей порядка водометы и газ.
Благотворительный забег "Бежим со смыслом" организован движением "Послы доброй воли Абхазии".
Жители поселка Багрыпш Гагрского начали сбор средств на лечение семилетнего Самвела Хзарджяна, которому в Краснодарской больнице поставили диагноз остеома и остеосаркома.
О том, как идет заселение в доме, выделенном молодым семьям в 2016 году, читайте в материале Sputnik Абхазия.
В Москве проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Южной Осетии Сергея Лаврова и Дмитрия Медоева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что с усилением Турции усиливается и его страна.
Турецкие парламентарии предлагают наказывать своих коллег по парламенту за использование выражений «Геноцид армян» и «Иракский Курдистан».
За месяц работы ЭКСПО в Астане выставку посетили почти миллион человек, а общее количество заходов подбирается в шести миллионам.
Журнал National Geographic включил Кыргызстан в Топ-10 стран, которые следовало бы посещать большему числу путешественников и туристов.
МИД Беларуси может закрыть неэффективные загранучреждения, а вместо них открыть посольства и консульства в перспективных странах.
Латвия и Литва лидируют в ЕС по темпам сокращения населения, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat.
Мороженое «Советский пломбир» в литовском деревенском магазине нашел общественный деятель и тут же обвинил производителей в «советской пропаганде».
Четыреста молодых людей из Молдовы примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится в октябре в Сочи.
В ряды ИГ за три года вступили более тысячи граждан Таджикистана, около 300 из них погибли, а 70 вернулись на Родину.
Курс доллара побил исторический максимум в Узбекистане, преодолев отметку в 4 тысячи сумов, евро так же подрос.
Департамент здоровья сообщает, что в прошлом месяце клещевой энцефалит был диагностирован у семи жителей Эстонии, а боррелиоз у 83.
В Москве проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Южной Осетии Сергея Лаврова и Дмитрия Медоева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что с усилением Турции усиливается и его страна.
Турецкие парламентарии предлагают наказывать своих коллег по парламенту за использование выражений «Геноцид армян» и «Иракский Курдистан».