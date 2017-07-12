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Жители Сухума признались в любви к джазу

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Квициния

Корреспондент Sputnik опросила жителей города и выяснила, какое направление в музыке им ближе всего.

По словам жительницы города Екатерины Гуськовой, джаз одно из любимых ее направлений.

"Джаз мой любимый жанр в музыке. Я слушаю многих исполнителей этого направления, но больше всех мне нравится Jamiroquai. У нас открывается джазовый фестиваль и я обязательно пойду на этот концерт, подобные мероприятия я стараюсь не пропускать", — рассказала Гуськова.

Музыкант Тимур Нармания, также признался в любви к джазу.

"Я слушаю почти все, от классического джаза, который исполнял Джон Колтрейн и до современного, более мягкого, то, что можно слушать спокойно вечерами", — признался музыкант.

А журналист Руслан Тарба, несколько раз брал интервью у известного джазиста Бориса Фрумкина, показал автограф, который получил от музыканта. По его мнению, джазовые фестивали и концерты, могут сделать из Сухума столицу джаза и подобные мероприятия приносят большое удовольствие для жителей.




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