Жители Сухума признались в любви к джазу

По словам жительницы города Екатерины Гуськовой, джаз одно из любимых ее направлений.

"Джаз мой любимый жанр в музыке. Я слушаю многих исполнителей этого направления, но больше всех мне нравится Jamiroquai. У нас открывается джазовый фестиваль и я обязательно пойду на этот концерт, подобные мероприятия я стараюсь не пропускать", — рассказала Гуськова.

Музыкант Тимур Нармания, также признался в любви к джазу.

"Я слушаю почти все, от классического джаза, который исполнял Джон Колтрейн и до современного, более мягкого, то, что можно слушать спокойно вечерами", — признался музыкант.

А журналист Руслан Тарба, несколько раз брал интервью у известного джазиста Бориса Фрумкина, показал автограф, который получил от музыканта. По его мнению, джазовые фестивали и концерты, могут сделать из Сухума столицу джаза и подобные мероприятия приносят большое удовольствие для жителей.



