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Американские танки времен ВОВ

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Два американских танка времен Второй мировой войны были подняты со дна Баренцева моря, где они пролежали предположительно с 1945 года.



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