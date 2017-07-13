Американские танки времен ВОВ

Участники международного военно-исторического лагеря "Юный патриот" посетили военную часть в Очамчыре.
По поручению президента и премьер-министра отправка тела погибшего Андрея Кабанова была взята под контроль МЧС.
Дубайский кондитер в ожидании нового сезона "Игры престолов" сделал торт в виде трона из сериала с сидящим на нем Тирионом Ланистером.
Корреспондент Sputnik опросила жителей города и выяснила, какое направление в музыке им ближе всего.
МУЗ-ТВ и Академия популярной музыки Игоря Крутого объявили о старте музыкального проекта "Битва талантов", в числе юных конкурсантов певица из Абхазии Милена Барциц.
В рамках проекта "Культурное многообразие – богатство общества" общественная телестудия "Асаркьа" сняла цикл фильмов о жизни представителей различных национальных общин Абхазии.
Преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.
Недавний визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сухум – отнюдь не дань вежливости, считают эсперты.
Кредиторы, которым принадлежат 87% внешних обязательств терпящего крах Международного банка Азербайджана, выступили за реструктуризацию.
Правительство Армении намерено исследовать космическое пространство, в том числе Луну, но не летать на нее.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что у страны много друзей, но и немало тех, кто завидует ее богатству и мировому авторитету.
Адвокаты обвиняемого в коррупции лидера партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева просят пригласить в суд президента Кыргызстана.
Минобороны Беларуси направит приглашения всем странам, заинтересованным в наблюдениях за учениями «Запад-2017».
После опубликования НАТО видео о «лесных братьях» первый вице-премьер Рогозин и евродепутат Артис Пабрикс обменялись «любезностями» в Twitter.
Суд Литвы назвал поведение геев эксцентричным и не стал открывать дело о гомофобии – теперь вопросом займется ЕСПЧ.
Сможет ли Молдова подать заявку на членство в ЕС или в «старушке Европе» республику никто не ждет?
МВД России планирует разработать миграционный кодекс, но сначала нужно провести ревизию миграционного законодательства.
Экспертная комиссия в Узбекистане утвердила список из 225 зарубежных фильмов, которые не рекомендуются к ввозу в страну.
Желающие получить гражданство Эстонии лица смогут для достижения своей цели заключать с государством договор о сотрудничестве.
Недавний визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сухум – отнюдь не дань вежливости, считают эсперты.
Кредиторы, которым принадлежат 87% внешних обязательств терпящего крах Международного банка Азербайджана, выступили за реструктуризацию.
Правительство Армении намерено исследовать космическое пространство, в том числе Луну, но не летать на нее.