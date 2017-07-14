ВМС Шри-Ланки спасли унесенного в море слона

Первый концерт в рамках II Международного джазового фестиваля прошел в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба в четверг 13 июля.
Причиной внезапного возгорания стала аккумуляторная батарея для электронной сигареты.
Два американских танка времен Второй мировой войны были подняты со дна Баренцева моря, где они пролежали предположительно с 1945 года.
Участники международного военно-исторического лагеря "Юный патриот" посетили военную часть в Очамчыре.
О необходимости открытого расследования убийства российского туриста в Абхазии рассуждает замдиректора Института ЕАЭС Виталий Бельский.
Внедрение современных технологий позволит абхазским сельхозпроизводителям увеличить производство ореха-фундука, сказал на круглом столе с участием абхазских фермеро, бизнесмен Абессалом Кварчия.
Колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел новейший испанский трэш-триллер, пришел в себя после просмотра и делится впечатлениями.
Четвертьвековой юбилей ввода миротворцев отмечает Южная Осетия – 14 июля 1992 года в республику вошли Смешанные силы по поддержанию мира.
Азербайджанский прокурор попросил судью приговорить блогера Лапшина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отмечает, что сегодня в международной политике активно насаждается право сильного.
Гонщик казахстанского велоклуба «Астана» Фабио Ару возглавил общий зачет самой престижной велогонки «Тур де Франс».
Каждые четырнадцать часов один человек в Кыргызстане заражается вирусом иммунодефицита человека.
Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно открыл XXVI фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
Чем ближе учения «Запад-2017», тем выше вероятность того, что сближения российских и натовских самолетов над Балтикой приведут к несчастному случаю.
Литовского министра, заявившего об уничтоженной за годы независимости культуре, обвинили в пособничестве «кремлевской пропаганде».
Почему немецкий географ Иоганн Георг Коль в своей работе «Путешествие по Южной России» относил Кишинев «к величайшим городам Европы».
Свыше трех тысяч военных России и Таджикистана принимают участие в первой совместной проверке боевой готовности.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обязал депутатов и сенаторов Олий Мажлиса обзавестись собственными страницами в социальных сетях.
Министр обороны Эстонии считает, что русскоговорящее население является частью общества и нет никакой угрозы их мобилизации против государства.
Четвертьвековой юбилей ввода миротворцев отмечает Южная Осетия – 14 июля 1992 года в республику вошли Смешанные силы по поддержанию мира.
Азербайджанский прокурор попросил судью приговорить блогера Лапшина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отмечает, что сегодня в международной политике активно насаждается право сильного.