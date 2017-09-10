Президент Абхазии лично поздравил главу Адыгеи: как проходила инаугурация Кумпилова

Вступление в должность главы республики — это начало нового этапа в жизни Адыгеи, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая на инаугурации адыгского коллеги.

Хаджимба заметил, что к руководству республики пришел молодой, энергичный человек с новым, современным мышлением.

"В республике сегодня хорошая экономическая и социальная база, растут инфраструктурные возможности. Новому руководителю предстоит решать сложные задачи, и, уверен, они будут для него преодолимы, — сказал президент Абхазии. — Адыги и абхазы — родственные народы. Много доброго и хорошего было сделано за эти годы, но особо хочу отметить роль и значение добровольческого движения. Десятки, сотни ребят пришли на помощь Абхазии и встали на защиту нашей страны. Многие из них отдали свои жизни, защищая наше государство, тем самым доказав еще раз неразрывность наших связей и готовность совершать во имя этого славные подвиги".

Рауль Хаджимба пожелал Мурату Кумпилову успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Адыгеи.