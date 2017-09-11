"Охота" на курцхаара: как МЧС Абхазии собаку спасало

Спасателям Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии пришлось вызволять из "плена" охотничью собаку вечером в воскресенье 10 сентября.

Породистый курцхаар пробрался в подвал многоэтажного дома на улице Адыгейская города Сухум, где каким-то образом просунул свою голову в металлическую трубу и голова застряла. Об этом Sputnik сообщил сотрудник в пресс-службы МЧС Абхазии Роберт Джопуа.

"Самостоятельно он освободиться не смог, пес стал издавать звуки, на которые отреагировали жители дома. Хозяина четвероногого друга рядом не оказалось, поэтому они и вызвали спасателей", — сказал Роберт Джопуа.

На видео, предоставленном пресс-службой МЧС Абхазии, видно с какой аккуратностью спасатели пытаются освободить животное.

Сотрудникам МЧС понадобилось более получаса, чтобы освободить голову любопытного охотника.