Прогулка по Нальчику, канатоходец и юнармейцы: Хаджимба в КБР

По приглашению главы Кабардино-Балкарской Республики Юрия Кокова президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня государственности и 460-летия единения народов КБР и России, сообщил пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба с зарубежным визитом посетил Кабардино-Балкарскую Республику по приглашению главы этого российского региона Юрия Кокова. Высокопоставленной делегации из Абхазии провели экскурсию по Нальчику, где проходили праздничные мероприятия, народные гуляния и представления.

Главы государств, члены абхазской делегации и ветераны Отечественной войны народа Абхазии — добровольцы из КБР возложили венки и цветы к мемориалу, который расположен в центре Нальчика и посвящен павшим добровольцам, защитившим Абхазию в 1992-1993 годах.

С напутственными речами на церемонии, во время которой юные армейцы дали клятву своей республике служить ей с честью и достоинством, выступили глава КБР Юрий Коков и полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе округе Олег Белавенцев