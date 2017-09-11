Победный бой Инара Кетия на Первенстве мира по вольной борьбе

Инар Кетия в составе сборной России стал победителем Первенства мира по вольной борьбе среди юношей в весовой категории до 63 килограммов в Афинах. Соревнование прошло по обновленному регламенту со взвешиванием в два дня. В финале Инар Кетия победил японского спортсмена Кеншина Ито.