LIVE: Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ

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Звезды и любители в Лужниках: Россия призналась в любви к футболу На грандиозном футбольно-музыкальным празднике на обновленном стадионе "Лужники" в преддверии ЧМ-2018 москвичи и гости столицы России показали, как они любят футбол. 17

Автогонщик из Абхазии завоевал серебро на кубке России Mitjet 2L Шестой, заключительный этап Кубка России – 2017 Mitjet 2L, в котором успешно выступил абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава, завершился на Сочинском автодроме в субботу 16 сентября. 79