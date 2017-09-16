LIVE: Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ

Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Новым трендом модельного бизнеса в Японии стало создание "живых кукол" — моделей, скрывающих лицо за анимешной маской.
В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в Парке Славы Сухума проводятся работы по благоустройству и внешнему обновлению мемориальных плит.
Археологическая практика студентов первого курса исторического факультета Абхазского государственного университета подошла к концу. За две недели, проведенные на территории Сухумской крепости, студенты приобщились к городским древностям, освоили методику работы с культурным слоем, расчищали остатки каменных сооружений.
Пресс-конференция, анонсирующая мероприятия, запланированные в рамках празднования 90-летия Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik в пятницу 15 сентября.
На грандиозном футбольно-музыкальным празднике на обновленном стадионе "Лужники" в преддверии ЧМ-2018 москвичи и гости столицы России показали, как они любят футбол.
Шестой, заключительный этап Кубка России – 2017 Mitjet 2L, в котором успешно выступил абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава, завершился на Сочинском автодроме в субботу 16 сентября.
В преддверии свадебного сезона Sputnik Абхазия предлагает вам список завидных женихов Абхазии. Коснитесь стрелки справа, чтобы выразить свое предпочтение одному или нескольким достойным кандидатам.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал книгу "Нарты и Аланы" профессора Юрия Гаглойты – лучшим доказательством осетин на свою историю.
"Роллс-Ройс" сына азербайджанского предпринимателя, бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова – Сархана – конфисковали за долги.
Корпорация "Росатом" считает, что партнерство с Арменией в сфере неэнергетического использования атомных технологий – взаимовыгодно.
В правительстве Казахстана назвали банальной ошибкой публикацию карты, на которой несколько городов соседних стран оказались на казахстанской территории.
Актер прибыл в республику, чтобы поделиться идеями об организации Всемирных игр кочевников в следующем году
Правительство Польши до конца 2017 года планирует принять закон, который введет фиксированный налог для "сезонных" работников из Беларуси.
Оппозиция в Рижской думе обратилась к министру регионального развития с призывом оценить, нельзя ли уволить мэра латвийской столицы Нила Ушакова.
На деловом форуме в Калининграде заявили, что из-за популизма Вильнюса Литва может лишиться многих выгод от соседства с российским регионом.
В воскресенье правоохранительные органы страны будут работать в усиленном режиме в молдавской столице.
Председатель комиссии по миграционной политике правительства Москвы призвал президента Таджикистана финансово поддержать сборную КВН своей страны.
Депутаты парламента будут следить за нарушениями норм узбекского литературного языка среди студентов высших учебных заведений.
Эстонские пограничники задержали незаконно пересекшего госграницу россиянина – мужчина оказался пьян, и его поместили в вытрезвитель.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал книгу "Нарты и Аланы" профессора Юрия Гаглойты – лучшим доказательством осетин на свою историю.
"Роллс-Ройс" сына азербайджанского предпринимателя, бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова – Сархана – конфисковали за долги.
Корпорация "Росатом" считает, что партнерство с Арменией в сфере неэнергетического использования атомных технологий – взаимовыгодно.