Тигриная ферма в Китае: 62 домашних питомца господина Юганга

Эмотикон, более известный как смайлик, празднует свое 35-летие. Сегодня сложно представить себе сетевое общение без использования смайликов, а также других графических изображений, которые "выросли" из сочетания скобок и двоеточий. В чем секрет смайлов и какую роль играют эти забавные символы?

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