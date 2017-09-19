Тигриная ферма в Китае: 62 домашних питомца господина Юганга

Китаец господин Юганг разводит у себя на ферме тигров, у него 62 питомца. Он утверждает, что его цель забота и сохранности популяции тигров, он сотрудничает с ветеринарами и заводчиками, "чтобы сохранить хорошие гены" и обеспечить выживание этих тигров.
Установка новых лифтов в Сухуме проводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Почти три недели часы на сухумской башне не показывают горожанам и гостям столицы время.
Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Новым трендом модельного бизнеса в Японии стало создание "живых кукол" — моделей, скрывающих лицо за анимешной маской.
Руководитель некоммерческого партнерства "Крепкий орешек" Абессалом Кварчия рассказал радо Sputnik о перспективах развития производства ореха в республике.
Эмотикон, более известный как смайлик, празднует свое 35-летие. Сегодня сложно представить себе сетевое общение без использования смайликов, а также других графических изображений, которые "выросли" из сочетания скобок и двоеточий. В чем секрет смайлов и какую роль играют эти забавные символы?
19 сентября абхазскому художнику Зауру Аджба исполнился бы 61 год. О ненарисованных картинах, нереализованных мечтах и о кумирах абхазского живописца рассказал корреспонденту Sputnik скульптор Виталий Джения.
Более 700 сотрудников органов внутренних дел Южной Осетии обеспечат общественный порядок в период празднования Дня республики.
В Хабаровске сдался властям азербайджанец Анар Аллахверанов, обвиняемый в причастности к убийству в уличной драке спортсмена Андрея Драчева.
Диаспора – сила Армении, она может помочь сделать страну экономически развитой, сильной и современной, считает глава армянского правительства Карен Карапетян.
Казахстанское антикоррупционное ведомство обнародовало преступную схему, которую использовали фармкомпании для хищения бюджетных миллиардов.
Кыргызскую юрту установили в центре Дохи: в столице Катара проходит первая международная выставка охоты и соколов Hunting and Falcons Expo.
Верховный суд Беларуси начал рассмотрение жалобы на приговор по резонансному делу Доната Скакуна, напавшего с ножом на учительницу минской гимназии.
У государства нет ни юридических, ни моральных прав отказывать в гражданстве детям, рожденным в свободной Латвии, заявила экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.
Литовская полиция раскрыла преступную группу и конфисковала полтонны гашиша стоимостью пять миллионов евро, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.
Правительство Молдовы решило обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать, если президент отказывается назначать министра обороны.
Военнослужащие России и Таджикистана в ходе совместных учений успешно уничтожили штаб условной группировки боевиков.
Узбекистанцы завоевали 28 медалей по итогам трех дней V Азиатских игр в Ашхабаде и заняли третье место в общем медальном зачете, уступая Туркменистану и Ирану.
Список противников участия России в зимних Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхёнчхане пополнился Эстонским антидопинговым агентством.
Более 700 сотрудников органов внутренних дел Южной Осетии обеспечат общественный порядок в период празднования Дня республики.
В Хабаровске сдался властям азербайджанец Анар Аллахверанов, обвиняемый в причастности к убийству в уличной драке спортсмена Андрея Драчева.
Диаспора – сила Армении, она может помочь сделать страну экономически развитой, сильной и современной, считает глава армянского правительства Карен Карапетян.