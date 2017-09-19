"Морской котик" на парашюте врезался в стену на глазах у целого стадиона

Специальная церемония с участием парашютистов из подразделения морских пехотинцев ВМС США завершилась нелепо для одного из них.

Парашютист из военно-морских сил США врезался в стену на глазах у тысяч людей. Перед матчем студенческой лиги американского футбола между командой университета Бригама Янга (город Прово, штат Юта) и университета Висконсина было решено провести специальную церемонию — доставить флаги университетов и команд на стадион по воздуху.

Все шло хорошо до тех пор, пока один из морских пехотинцев, приземляясь, не врезался в стену. Неудачное падение сняли на видео зрители, наблюдавшие за происходящим. Позже стало известно, что молодой человек не пострадал и смог самостоятельно покинуть стадион.