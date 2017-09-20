90 лет в 100 снимках: открытие уникальной выставки об истории

НИИЭПиТ Академии наук Абхазии в 2017 году отмечает свое 90-летие.

Фотовыставка "90 лет НИИЭПиТу: вчера, сегодня, завтра" открылась в ЦВЗ 20 сентября.

Всего было представлено 100 работ, среди которых, по словам организаторов, есть и действительно уникальные фотографии.

"Здесь представлены фотографии, которые ранее не видели даже сотрудники НИИЭПиТа. Так получилось, что ни фонотеки, ни кинотеки после войны в институте не осталось. Нам пришлось искать по личным архивам, — рассказывал о подготовке к выставке директора НИИЭПиТа Зураб Миквабия. – Многие фотографии люди сами приносили".

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