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Как Хирург дарил мотоцикл президенту Южной Осетии

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© Sputnik. Руслан Тадтаев

Лидер всероссийского движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдастанов по прозвищу "Хирург" подарил президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову мотоцикл "Honda". Он передал подарок президенту на Театральной площади Цхинвала сразу после проходившего там военного парада.




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