Как Хирург дарил мотоцикл президенту Южной Осетии

Лидер всероссийского движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдастанов по прозвищу "Хирург" подарил президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову мотоцикл "Honda". Он передал подарок президенту на Театральной площади Цхинвала сразу после проходившего там военного парада.
НИИЭПиТ Академии наук Абхазии в 2017 году отмечает свое 90-летие.
20 сентября в рамках проведения российско-египетского тактического учения "Защитники дружбы – 2017" десантники подразделений двух государств совершили захват и удержание горного перевала.
36 театральный сезон в РУСДРАМе завершится 21 сентября спектаклем "Пять вечеров".
Землетрясение, произошедшее накануне вечером в Мексике, стало причиной многочисленных разрушений в столице и других регионах страны. Под завалами погибли порядка двухсот человек.
Пианистка, музыковед, заслуженный работник культуры Абхазии, кавалер Ордена "Ахьдз-Апша" III степени Аида Ашхаруа ушла из жизни на 76 году жизни 20 сентября 2016 года.
В четверг территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием передней части южного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с делегацией Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в среду 20 сентября.
Лидер движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов поздравил президента Южной Осетии с Днем республики и подарил мотоцикл.
Азербайджанские дипломаты ведут переговоры с официальными лицами в Багдаде о возвращении детей боевиков-азербайджанцев из иракских приютов на родину.
За 10 лет число иностранных туристов в Армении выросло в пять раз – в прошлом году республику посетили 1 миллион 260 тысяч человек.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Алматы ознакомился с результатом масштабной реконструкции городских улиц.
Картина "Кентавр" кыргызстанского режиссера Актана Арым Кубата поборется за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Совместные учения Беларуси и России "Запад-2017" завершились, силы российских ВКС и Западного военного округа готовятся вернуться в пункты постоянной дислокации.
Спустя пять лет московский Театр Маяковского едет на гастроли в Латвию со спектаклем, который завоевал три премии "Золотая маска".
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков понадеялся, что президент Литвы Даля Грибаускайте изменит мнение об учениях "Запад-2017".
Землетрясения и техногенные катастрофы: в молдавской столице проходят международные учения экстренных служб "EUMOLDEX 2017".
Граждане Таджикистана могут посетить без визы 54 страны, по этому показателю республика занимает 71-е место, лидеры – Германия и Сингапур.
В первом полугодии 2017 года мигранты из Узбекистана чаще покидали Россию, чем приезжали в нее, во многом это стало результатом финансового кризиса.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила на 72-ой Генассамблее ООН, рассказав мировым лидерам о глобальных проблемах через призму эстонской истории.
Лидер движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов поздравил президента Южной Осетии с Днем республики и подарил мотоцикл.
Азербайджанские дипломаты ведут переговоры с официальными лицами в Багдаде о возвращении детей боевиков-азербайджанцев из иракских приютов на родину.
За 10 лет число иностранных туристов в Армении выросло в пять раз – в прошлом году республику посетили 1 миллион 260 тысяч человек.