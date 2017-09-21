Папа говорит: дочь лидера Азербайджана "селфилась" во время речи отца в ООН

Неловкий момент поймал оператор телеканала, который снимал выступление азербайджанского президента. Позже видео было опубликовано на YouТube-канале Службы новостей ООН и вызвало волну насмешек со стороны юзеров.
Пользователи соцсетей обсуждают поведение дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она делала селфи, пока Ильхам Алиев выступал с высокой трибуны.
Неловкий момент поймал оператор телеканала, который снимал выступление азербайджанского президента. Позже видео было опубликовано на YouТube-канале Службы новостей ООН и вызвало волну насмешек со стороны юзеров.
Военное имущество было передано Российской Федерацией Министерству обороны Республики Абхазии в рамках практической реализации Соглашения об объеденной группировке войск, подписанного 21 ноября 2015 года.
Лидер всероссийского движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдастанов по прозвищу "Хирург" подарил президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову мотоцикл "Honda". Он передал подарок президенту на Театральной площади Цхинвала сразу после проходившего там военного парада.
НИИЭПиТ Академии наук Абхазии в 2017 году отмечает свое 90-летие.
20 сентября в рамках проведения российско-египетского тактического учения "Защитники дружбы – 2017" десантники подразделений двух государств совершили захват и удержание горного перевала.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба провел журналистам экскурсию по Сухумскому молочному заводу.
В Абхазии 2 750 инвалидов Отечественной войны, в 2017 году на их лечение потрачено 20 миллионов рублей.
В честь празднования Международного дня мира в Сухумском лицее-интернате 21 сентября провели "Единый час духовности "Голубь мира".
Группа альпинистов сорвалась со склона Казбека, сотрудникам МЧС Северной Осетии удалось добраться до пострадавших и начать их эвакуацию.
Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном: Москва ответила на реакцию Баку на ликвидацию Всероссийского азербайджанского конгресса.
Известные армяне со всего мира в соцсетях поздравили своих соотечественников с 26-й годовщиной независимости страны.
Сборная Казахстана по легкой атлетике заняла первое место на Азиатских играх, завоевав 10 медалей: 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых.
МАГАТЭ подписало договоренности с "Росатомом" о сотрудничестве в сфере рекультивации хранилищ урановых отходов в Кыргызстане.
Строительство многофункционального комплекса "Газпром центра" в Минске будет продолжено, а его сроки продлят до 2020 года.
Рижское "Динамо" проиграло десятый матч подряд в чемпионате КХЛ, главный тренер возложил ответственность за неудачи на всю команду.
Почти четверть населения Литвы находится за чертой бедности, правительство страны решило повысить размер социальных выплат на 20 евро.
Фракции социалистов и Либерально-демократической партии покинули заседание парламента Молдовы, не желая участвовать в противостоянии с президентом.
В Таджикистане местный житель приговорен к 14 годам лишения свободы за членство в террористической организации и призывы к войне в Сирии.
Органы безопасности и правоохранительные структуры России и Узбекистана усилят обмен информацией для борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Замглавнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймс Эверард рассказал о новых вызовах в странах Балтии и Польше и заявил об усилении альянса в Эстонии.
Группа альпинистов сорвалась со склона Казбека, сотрудникам МЧС Северной Осетии удалось добраться до пострадавших и начать их эвакуацию.
Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном: Москва ответила на реакцию Баку на ликвидацию Всероссийского азербайджанского конгресса.
Известные армяне со всего мира в соцсетях поздравили своих соотечественников с 26-й годовщиной независимости страны.