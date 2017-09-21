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Папа говорит: дочь лидера Азербайджана "селфилась" во время речи отца в ООН

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Пользователи соцсетей обсуждают поведение дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она делала селфи, пока Ильхам Алиев выступал с высокой трибуны.

Неловкий момент поймал оператор телеканала, который снимал выступление азербайджанского президента. Позже видео было опубликовано на YouТube-канале Службы новостей ООН и вызвало волну насмешек со стороны юзеров. 

 




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