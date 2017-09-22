Мощнейший ураган ударил по Пуэрто-Рико: число погибших выросло

Число погибших в результате урагана "Мария" на территории Пуэрто-Рико увеличилось до 12, передает РИА Новости.
Ранее ураган обрушился на остров Доминику и заморскую территорию Франции — острова Гваделупа.
Мощнейший ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, дождем затопило значительную часть острова. Жители Пуэрто-Рико остались без электричества, процесс восстановления системы может занять несколько месяцев.
Число погибших в результате урагана "Мария" на территории Пуэрто-Рико увеличилось до 12, передает РИА Новости.
Ранее ураган обрушился на остров Доминику и заморскую территорию Франции — острова Гваделупа.
Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород" выпустила крылатые ракеты "Калибр" по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб, сообщило Минобороны России.
36 театральный сезон в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера завершился спектаклем "Пять вечеров".
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с офицерами - выпускниками российских военных учебных заведений 2017 года, прибывшими в Погрануправление ФСБ России в Республике Абхазия, в пятницу 22 сентября.
Военное имущество было передано Российской Федерацией Министерству обороны Республики Абхазии в рамках практической реализации Соглашения об объеденной группировке войск, подписанного 21 ноября 2015 года.
Две разные по своим свойствам воздушные массы существенно изменят погоду на Черноморском побережье Абхазии, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Что подарили президенту Абхазии, который не прошел регистрацию, какой подарок профессор Борис Лапин назвал неоригинальным, и кому он подарил слона на торжественном закрытии юбилейной конференции НИИЭПиТа, читайте в материале корреспондента Sputnik Анжелики Бения.
На 70-ом году жизни скончался кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, Заслуженный деятель культуры, руководитель ансамбля "Афыртын" Лев Кецба.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Суд приговорил к штрафу в размере более 1,1 миллиона тенге гражданина России, который ударил полицейского в аэропорту Алматы.
С 29 сентября открывается автобусный рейс из Москвы до Бишкека: автобусы будут отправляться два раза в неделю с московского автовокзала "Южные ворота".
Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал увеличение на треть транзита грузов и пассажиров через территорию республики.
Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.
Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.
Президент Молдовы Игорь Додон посетил военные учения "Огненный щит – 2017", проходящие на военной базе под Кишиневом.
Дипломаты России и Таджикистана обсудили массовую стычку с участием мигрантов у ТЦ "Москва" и меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
Парламент Кыргызстана в первом чтении принял законопроект о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном.
В Эстонии беженца из Сирии, который приехал по системе обязательных квот ЕС, приговорили к 10 годам лишения свободы за поджог жены.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.