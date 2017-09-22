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Охранять Россию и Абхазию: что обещали в начале службы российские пограничники

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© Sputnik. Томас Тхайцук, Амра Амичба

Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с офицерами - выпускниками российских военных учебных заведений 2017 года, прибывшими в Погрануправление ФСБ России в Республике Абхазия, в пятницу 22 сентября.

Новыми сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия стали офицеры — выпускники 2017 года пяти российских военных учреждений. 

Перед встречей в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба участники возложили цветы к Мемориалу Славы, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. 

Приветствуя и поздравляя молодых офицеров с началом военной службы на территории Абхазии в подразделении пограничных войск, президент Рауль Хаджимба выразил уверенность, что полученное современное, качественное образование применят на практике. 

Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский отметил, что молодым офицерам предстоит служба на территории стратегического союзника.

Подробнее в материале Амры Амичба>>

"Реализуйте все свои умения и навыки на благо безопасности Абхазии. Абхазия на данном месте – это передовой рубеж нашей границы. Поэтому, когда вы идете на службу, вы всегда думайте, что, охраняя Абхазию, вы охраняете Россию", — подчеркнул он.  

От имени молодых офицером за теплый прием руководство Абхазии поблагодарил лейтенант  Андрей Устимкин.

В конце встречи президент и офицеры обменялись памятными подарками.  




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