Поезд окатил волной людей на перроне

Поезд в Индии промчался на полном ходу через по затопленную станцию. Машинист поезда не притормозил, когда несся во весь опор по затопленным путям станции Нала Сопара недалеко от Мумбаи. Состав проехал на полной скорости и окатил перрон мощной волной.
Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Инцидент произошел во время матча чемпионата Аргентины - на поле выбежала собака и начала играть с мячом
Более 430 человек пройдут маршем в праздничном параде, приуроченном ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород" выпустила крылатые ракеты "Калибр" по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб, сообщило Минобороны России.
Нострадамус писал в своих книгах, что в этом году во Франции и Германии произойдет смена лидеров.
Лот был приобретен по цене, которая в четыре раза превышает его первоначальную стоимость.
Дом-музей основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа был открыт в 1974 году. Именно в этом доме на протяжении многих лет жил писатель и создавал произведения, вошедшие в золотой фонд абхазской литературы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Суд приговорил к штрафу в размере более 1,1 миллиона тенге гражданина России, который ударил полицейского в аэропорту Алматы.
С 29 сентября открывается автобусный рейс из Москвы до Бишкека: автобусы будут отправляться два раза в неделю с московского автовокзала "Южные ворота".
Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал увеличение на треть транзита грузов и пассажиров через территорию республики.
Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.
Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.
Президент Молдовы Игорь Додон посетил военные учения "Огненный щит – 2017", проходящие на военной базе под Кишиневом.
Дипломаты России и Таджикистана обсудили массовую стычку с участием мигрантов у ТЦ "Москва" и меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
Парламент Кыргызстана в первом чтении принял законопроект о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном.
В Эстонии беженца из Сирии, который приехал по системе обязательных квот ЕС, приговорили к 10 годам лишения свободы за поджог жены.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.