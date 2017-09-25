LIVE: Презентация романа Алексея Гогуа "Асду"

25 сентября в 17.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Москва, посвященный презентации романа "Асду" ("Большой снег") Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. Мероприятие проходит под эгидой благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".
12-летний гуттаперчевый пакистанец-акробат тренируется, чтобы побить рекорд Гиннеса. Он складывается пополам, делает колесо в сложенном виде и другие подобные трюки.
В объектив видеорегистратора попало необычное дорожно-транспортное происшествие: на улице эстонской столицы робот-курьер попал под автомобиль, но отделался легким испугом.
Мастер спорта по самбо и дзюдо Дмитрий Белайц сдвинул с места трактор BELARUS-3522 весом 19 тонн и протянул его почти шесть метров. Смотрите на видео, как это происходило.
Фестиваль еды Yerevan Food Fest прошел в Английском парке Еревана. Армянские повара приготовили 10-метровый ролл с рисом и огурцами.
Премьерой спектакля "Ревизор" по пьесе Гоголя 26 октября откроется 37 театральный сезон Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.
В Госкомитете по репатриации прошла встреча с представителями абхазской диаспоры из Турции, которые прибыли в Абхазию, чтобы принять участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.
МИД Южной Осетии заявил, что Каталония имеет право на самоопределение: ведомство прокомментировало намерение каталонцев 1 октября провести референдум.
Азербайджанский фильм "Степняк" номинирован на кинопремию международного фестиваля Golden Fox Awards, который пройдет в Калькутте (Индия).
Министру образования и науки России Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора Армянского педагогического университета.
В Алматы обнаружили подпольный цех по сборке iPhone: смартфоны собирались из оригинальных материнских плат и поддельных комплектующих.
Жители Бишкека встревожены нехваткой некоторых видов угля и опасаются, что не смогут запасти достаточное количество топлива на зимний сезон.
Беларусь и Украина договорились о налаживании взаимодействия в сфере ядерной энергетики, в том числе об оказании аварийной помощи друг другу.
В Латвии поняли, что Россия выполняет свои обещания по сокращению транзита: грузооборот Рижского порта в этом году сократился почти на 5 процентов.
Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправки, дающие возможность работающим бабушками и дедушкам брать декретный отпуск по уходу за внуками.
Украинские пограничники обнаружили подводный трубопровод для незаконной перекачки спирта, он был проложен из Молдовы в Одесскую область.
Причиной аварийной посадки самолета рейса из Хорога в Душанбе авиакомпании "Таджик Эйр" стала неполадка одного из двигателей.
В Узбекистане с 1 октября будет введена новая рейтинговая система оценки работы врачей, медсестер и медицинских учреждений.
В Таллинне открывается XI Международный фестиваль "Петербургский театральный сезон": зрителям представят постановки трех театров Северной столицы.
МИД Южной Осетии заявил, что Каталония имеет право на самоопределение: ведомство прокомментировало намерение каталонцев 1 октября провести референдум.
Азербайджанский фильм "Степняк" номинирован на кинопремию международного фестиваля Golden Fox Awards, который пройдет в Калькутте (Индия).
Министру образования и науки России Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора Армянского педагогического университета.