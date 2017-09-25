"Большой снег" в Москве и Сухуме: послы доброй воли представили переизданный роман Гогуа

В ходе презентации также состоялось видеоподключение студии Sputnik Абхазия.

Народный писатель Абхазии Алексей Гогуа из мультимедийного пресс-центра Sputnik в Сухуме поблагодарил послов за переиздание романа.

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу напомнил, что роман "Асду" не переиздавался с 1985 года, и призвал абхазскую молодежь прочесть произведение.

Журналист и писатель Надежда Венедиктова подчеркнула, что, как заметил Фазиль Искандер, именно Алексей Гогуа ввел психологизм в абхазскую прозу.

Подробнее об этом читайте в материале Амры Амичба>>

Писатель Даур Начкебия отметил, что пересказывать роман — неблагодарное дело, его надо читать и насыщаться его языком, образностью и живописностью.

"Этот роман можно назвать романом о языке, романом с языком. Большой прозаик, прежде всего творец языка, он отрицает тот язык, который был до него в литературе, и создает свой", — сказал Начкебия.

В Москве под эгидой благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" состоялась презентация книги Алексея Гогуа "Асду" (Большой снег).

В мероприятии приняли участие сенатор и олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, победительница конкурса "Мисс Мира" Ксения Сухинова, замглавы МИД Абхазии Кан Тания, советник Посольства Абхазии в России Татьяна Гулия, председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу и другие. В рамках мероприятия также состоялся телемост со студией Sputnik Абхазия, где присутствовал Народный писатель Абхазии Алексей Гогуа.