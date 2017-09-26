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Киты-убийцы напугали серферов в Норвегии: кадры очевидцев

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Facebook / Lofoten Masters

Во время соревнования по серфингу в Норвегии три касатки подплыли на опасно близкое расстояние к участникам. Смотрите видео инцидента с морскими животными.

Во время полуфинальных заплывов соревнования "Лофотен Мастерс-2017" в Норвегии к участникам турнира на опасно близкое расстояние подплыли три касатки, которых также называют "кит-убийца". Инцидент запечатлели на видео организаторы соревнований.

Один из серферов, американец Шеннон Айнсли, рассказал, как во время катания на доске вода возле него потемнела, пятно начало приближаться к нему. Серфер был чрезвычайно напуган. К счастью, нападения не произошло.

"Вероятно, касатки охотились на тюленей и как раз приняли за них участников соревнований. Обычно так близко к человеку эти морские существа не подплывают. На первый взгляд, касатки могли весить до шести тонн", — рассказала морской биолог Ева Журден после изучения видеозаписи.

Специалисты заявляют, что подобный инцидент ранее нигде не фиксировался.

Касатки — морские хищные млекопитающие, некоторые экземпляры могут достигать длины до 10 метров и весить до восьми тонн. В массовой культуре хищник стал популярен после выхода американского фильма "Освободите Вилли".




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