Склад боеприпасов горит в Виннице

Боеприпасы сдетонировали вечером во вторник на складе в Винницкой области на Украине. Жителей соседних сел эвакуировали.
Участница танцевального шоу "Ты супер! Танцы" Милен Тачулия празднует день своего рождения 27 сентября.
Автоклуб "Внедорожная Абхазия" подготовил акцию, приуроченную ко Дню освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Во время соревнования по серфингу в Норвегии три касатки подплыли на опасно близкое расстояние к участникам. Смотрите видео инцидента с морскими животными.
Курды в Эрбиле отпраздновали проведение референдума о независимости Иракского Курдистана танцами и фейерверком.
О переломном моменте в освобождении восточной Сирии и роли российских военных инженеров рассказал Sputnik международный обозреватель Александр Хроленко.
Седьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в программу которого войдут турниры по спортивному брейн-рингу, игре "Что? Где? Когда?" и "Своей игре", пройдет в Сухуме с 7 по 8 октября.
"Прямая линия" с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове пройдет с 14 до 16 часов в среду 27 сентября.
Вечернее спокойствие Цхинвала нарушил неопознанный летающий объект, появившийся в небе над городом.
Спецпредставитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристиан Вигенин считает, что статус-кво по Карабаху должен быть изменен мирным путем.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил надежду, что поддержать его в игре с ЦСКА придут армянские болельщики.
Чиновника в Казахстане осудили к 7 годам лишения свободы за взяточничество – мзду он брал не только деньгами, но и смартфонами от Apple.
Для поиска пропавшей в горах Кыргызстана туристки из Тель-Авива, спасательная группа, прибывшая из Израиля, просит у немецкого посольства военный вертолет.
Ученые смогли впервые заснять медведя в Полесском радиационно-экологическом заповеднике – территории, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.
Дух Советского Союза в Латвии сильнее, чем в других странах Балтии, считает музыкальный критик Артемий Троицкий.
Россия обратилась к Литве с просьбой освободить пограничника Руслана Перегуда, который незаконно пересек литовско-российскую границу.
Российскую журналистку газеты «Комсомольская правда» Дарью Асламову не впустили в Молдову – президент обещал разобраться.
Министерство внутренних дел Таджикистана ищет родственников девушки-таджички, бывшей супругой боевика Исламского государства.
Узбекистан готов в ближайшее время провести полную либерализацию внешнеэкономической деятельности в части экспорта продукции.
Таллиннская городская управа поддержала идею установить в столице Эстонии памятник писателю Сергею Довлатову.
Вечернее спокойствие Цхинвала нарушил неопознанный летающий объект, появившийся в небе над городом.
Спецпредставитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристиан Вигенин считает, что статус-кво по Карабаху должен быть изменен мирным путем.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил надежду, что поддержать его в игре с ЦСКА придут армянские болельщики.