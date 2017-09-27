Сорок восемь Владиславов: вечер памяти первого президента Абхазии прошел в Сухуме

Вечер памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, организованный Госкомитетом по репатриации республики и приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, прошел в Государственной филармонии, на сцену которой вышли не только танцоры, певцы и актеры, но и 48 детей, названные в честь первого президента республики.

На сцену Госфилармонии Абхазии вышли 48 детей по имени Владислав. Самому младшему из них всего одна неделя, а особенно громкие аплодисменты прозвучали в адрес полной тезки абхазского лидера и единственной Владиславе. Это, пожалуй, было самым необычным и трогательным моментом памятного вечера.

На памятном мероприятии присутствовали глава государства Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барциц, депутаты Парламента, супруга Владислава Ардзинба – Светлана Джергения, а также представители Кавказского культурного центра и Федерации абхазских культурных центров в Турции.