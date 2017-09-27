Гимн и кони: над Новым районом подняли абхазский флаг

В День освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов по всей республике организовывают акции памяти и праздничные мероприятия.

Ширина полотнища, реющего сегодня над районом, — три метра, длина – шесть метров.

Депутат Народного Собрания, ветеран Отечественной войны Гиви Кварчия, поздравив жителей Нового района с Днем освобождения Сухума, отметил, что Новый район был одним из рубежей Западного фронта.

Флаг в Новом районе Сухума установлен в рамках проекта компании сотовой связи "Аквафон". Компания в течение девяти лет установила государственные флаги Абхазии во всех городах и районах республики. Флаги установлены на границе по реке Ингур и по реке Псоу, на могиле автора государственной символики Валерия Гамгия в селе Кутол, в исторических местах Мыкуашта, Лыхнашта, в местах боевой славы.