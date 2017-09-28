Голодная выдра выпрашивает рыбку

Dwarf Fashion Show — модный показ, в котором участвуют модели ростом не выше 1,30 метра — прошел в Париже. Его организаторы стремятся преодолеть дискриминационные требования к моделям в модной индустрии. Показ Dwarf Fashion Show прошел уже в шестой раз, впервые он состоялся в 2014 году.