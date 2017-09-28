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Голодная выдра выпрашивает рыбку

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© YouTube/Viral Video UK

У зверька явно было мало времени, но он согласился покрасоваться на камеру, чтобы получить немного вкусной рыбки. Жаль, что оператору больше нечего было предложить.




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