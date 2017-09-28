Модели-карлики вышли на подиум: показ мод в Париже

Спасатели призывают при сильном ветре не выходить на улицу и оставаться дома, закрыв все окна. Если стихия застала на улице, не стоит подходить к деревьям, а также к мостам, эстакадам, трубопроводам и ЛЭП. Рекомендуется также обходить рекламные щиты и ветхие строения.

222