Тепло и с подарками: как британских футбольных болельщиков встретили в России

Россияне тепло встретили британских футбольных фанатов в Москве, приехавших на матчи Лиги чемпионов. Болельщики ФК "Манчестер Юнайтед" получили от москвичей дождевики, а фанаты ФК "Ливерпуль" — футболки. Акции "Gentlefan. Russian Warm Welcome" были организованы поклонниками столичных команд "Спартак" и ЦСКА, а также Российским футбольным союзом.
Президент Приднестровской Молдавской Республики прибыл в Абхазию на празднование Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии в четверг 28 сентября.
У зверька явно было мало времени, но он согласился покрасоваться на камеру, чтобы получить немного вкусной рыбки. Жаль, что оператору больше нечего было предложить.
Dwarf Fashion Show — модный показ, в котором участвуют модели ростом не выше 1,30 метра — прошел в Париже. Его организаторы стремятся преодолеть дискриминационные требования к моделям в модной индустрии. Показ Dwarf Fashion Show прошел уже в шестой раз, впервые он состоялся в 2014 году.
Участница танцевального шоу "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия празднует день своего рождения 27 сентября.
После официальной встречи президентов Республики Абхазия и Приднестровской Молдавской Республики руководители Абхазии организовали гостям экскурсию по вечернему Сухуму. О чем они говорили за чашечкой кофе, прогуливаясь по набережной, и как их встретили местные игроки в домино, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия Бадри Есиава.
В Международный день борьбы с бешенством начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия Бадри Есиава о том, кто главный переносчик опасного заболевания и как избежать гибели после встречи человека с ним.
На Черноморском побережье Абхазии 29 сентября ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь, днем погода прояснится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Северная Осетия вошла в число регионов России с наибольшим удельным весом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Вооруженные силы Азербайджана и Турции - единое целое, и они готовы оказать помощь друг другу, заявил глава турецкого оборонного ведомства.
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева предложила взять пример с армянской образовательной системы и преподавать в школах шахматы.
Сервера сразу нескольких банков Казахстана подверглись хакерской атаке, специалисты принимают меры, чтобы гарантировать безопасность счетов.
Немецкие туристы совершают трип по Великому Шелковому пути на автобусе со спальнями и кухней, стоимость путешествия – 4 тысячи долларов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не душить в студентах "жилку вольнодумства" и вспомнил собственную молодость.
Белоруссия изучает возможность транзита нефтепродуктов через порты РФ вместо Балтии, но будет исходить из экономической целесообразности.
Убытки литовских фермеров от ливней могут достичь 40 миллионов евро, власти готовы объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью к Брюсселю.
В Молдове объявлен "желтый код" в связи с заморозками: в утренние часы местами температура опустится до минус одного градуса по Цельсию.
Школа при Минобороны РФ в Душанбе первой из российских учебных заведений за рубежом присоединилась к военно-патриотическому движению "Юнармия".
Ташкентский государственный юридический университет и Школа права Бостонского колледжа подписали меморандум о взаимопонимании.
У монумента погибшим на пароме "Эстония" в Таллинне зажгли свечи памяти: 23 года назад произошло крупнейшее в Европе кораблекрушение.
Северная Осетия вошла в число регионов России с наибольшим удельным весом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Вооруженные силы Азербайджана и Турции - единое целое, и они готовы оказать помощь друг другу, заявил глава турецкого оборонного ведомства.
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева предложила взять пример с армянской образовательной системы и преподавать в школах шахматы.