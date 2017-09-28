Официальная встреча и неофициальный кофе: как прошел день президента ПМР в Абхазии

Президент Приднестровской Молдавской Республики прибыл в Абхазию на празднование Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии в четверг 28 сентября.

Официальная встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента ПМР Вадима Красносельского прошла в Администрации главы республики в четверг 28 сентября.

Главы двух государств подчеркнули важность развития и укрепления двусторонних отношений.

"У наших народов схожие истории, мы с вами прошли достаточно сложный путь. На алтарь Победы положены тысячи жизней наших сыновей и дочерей. Несмотря на все трудности, мы продолжаем строить наши государства", — отметил Рауль Хаджимба.

Вадим Красносельский поблагодарил Рауля Хаджимба за приглашение посетить Абхазию.

"Вы правильно сказали, что абхазский и приднестровский народы имеют много общего. Оба возникли на постсоветском пространстве в результате геополитической катастрофы под названием развал Советского Союза, но мы не потеряли себя", — отметил президент ПМР.

По завершении встречи вице-президент Абхазии Виталий Габния, министр иностранных дел республики Даур Кове и министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия провели для делегации из ПМР экскурсию по набережной Сухума.

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