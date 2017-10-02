Кадры с места инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе

Завершился пятый конкурсный день международного шоу "Ты супер! Танцы". Эльвира Макарова представила чувственный танец под голос Валерии Адлейба, которая прямо на сцене исполнила песню "Adagio", сделавшую ее популярной в проекте "Ты супер!".