Кадры с места инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе

Стрельба велась с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel в Лас-Вегасе. Предположительно, целью стрелявшего были посетители проходившего неподалеку фестиваля кантри-музыки.
По данным спецслужбы, боевики планировали совершить резонансные теракты "в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры".
На Бзыбском ипподроме 2 октября прошли конноспортивные соревнования, приуроченные к 24 годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 25-летию освобождения Гагрского района.
Детеныш амурского или дальневосточного леопарда появился на свет в зоопарке Ялты. Смотрите на видео, как ухаживают за редким представителем семейства кошачьих.
Завершился пятый конкурсный день международного шоу "Ты супер! Танцы". Эльвира Макарова представила чувственный танец под голос Валерии Адлейба, которая прямо на сцене исполнила песню "Adagio", сделавшую ее популярной в проекте "Ты супер!".
За прошедший курортный сезон "Единым билетом" в Абхазию воспользовалось 1403 пассажира.
Стрелявший по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок принял ислам несколько месяцев назад.
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове прокомментировал итоги референдума за отделение Каталонии от Испании, где 90% проголосовавших высказались за независимость.
Переднеазиатские леопарды, выпущенные на территории Кавказского заповедника, могут быть переселены в Дагестан и Северную Осетию.
Россия формирует на южных рубежах ЕАЭС пояс коллективной безопасности с участием Азербайджана – в его основе политический диалог и экономические проекты.
Армения обжалует решение Международной федерации тяжелой атлетики отстранить сборную страны от участия в чемпионате мира.
Жители Астаны активно обсуждают предложение городских властей включить плату за проезд в автобусе в счет за коммунальные услуги.
Российский кардиохирург Алексей Коротеев назначен советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах.
Минск и Москва пока не пришли к компромиссу относительно цены на транзит белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтийском море.
Мнение жителей Латвии о России в этом году значительно улучшилось: 47% опрошенных заявили, что относятся к соседней стране положительно.
Еврокомиссия оштрафовала литовскую железнодорожную госкомпанию на 28 миллионов евро за разобранные пути из Мажейкяй в Реньге (Латвия).
Президент Молдовы Игорь Додон обратился в Конституционный суд: главу республики нельзя принуждать к одобрению предложений премьера о назначениях в правительстве.
Нижняя палата парламента Таджикистана разрешила отставным офицерам силовых структур вернуться на службу для укрепления обороноспособности страны.
Российские военные прибыли в Узбекистан для первых с 2005 года совместных учений с узбекскими коллегами на высокогорном полигоне.
Цифровой саммит лидеров стран ЕС в Таллинне стал полем незаметного сражения между сторонниками и противниками налога на интернет-компании.
Переднеазиатские леопарды, выпущенные на территории Кавказского заповедника, могут быть переселены в Дагестан и Северную Осетию.
Россия формирует на южных рубежах ЕАЭС пояс коллективной безопасности с участием Азербайджана – в его основе политический диалог и экономические проекты.
Армения обжалует решение Международной федерации тяжелой атлетики отстранить сборную страны от участия в чемпионате мира.