Видео драки рефери и тренера по боксу собрало просмотры в Сети

Общественник и независимый экономист Рахим Ошакбаев разместил скандальное видео в сети.
"Забавное видео с Кубка федерации бокса Казахстана. Похоже, что тренер из Астаны, недовольный результатами судейства, пытался вместе со своим боксером избить рефери. Они забыли, что Бокс — это спорт джентльменов", — написал Ошакбаев.
Представитель КФБ и координатор соревнований в Казахстане Болат Абдрахманов намерен провести тщательное расследование инцидента.
Он пообещал дисквалифицировать тренера и спортсмена. Тренерский совет и Бюро исполнительного комитета будут решать, на какой срок их отстранить от соревнований.
Рефери признался, что негодование тренера можно понять, но поступок нельзя оставлять безнаказанным.