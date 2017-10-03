20:07 03 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Видео драки рефери и тренера по боксу собрало просмотры в Сети

Получить короткую ссылку
5 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Фото: Facebook / Rakhim Oshakbayev

Боксер и его тренер после проигрыша решили выместить обиду на судье. В четвертьфинале Кубка казахстанской федерации бокса Рахат и Ерик Маржикпаевы нанесли рефери несколько сильных ударов в живот и голову

Общественник и независимый экономист Рахим Ошакбаев разместил скандальное видео в сети.

"Забавное видео с Кубка федерации бокса Казахстана. Похоже, что тренер из Астаны, недовольный результатами судейства, пытался вместе со своим боксером избить рефери. Они забыли, что Бокс — это спорт джентльменов", — написал Ошакбаев.

Представитель КФБ и координатор соревнований в Казахстане Болат Абдрахманов намерен провести тщательное расследование инцидента.

Он пообещал дисквалифицировать тренера и спортсмена. Тренерский совет и Бюро исполнительного комитета будут решать, на какой срок их отстранить от соревнований.

Рефери признался, что негодование тренера можно понять, но поступок нельзя оставлять безнаказанным.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров
    Квартирный вопрос

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на заседании с главами районов предложил переселить граждан из общежитий в новые дома к 2019 году.

  • Встреча глав МИД Азербайджана и Украины Эльмара Мамедъярова и Павло Климкина
    Европейский гость

    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили двусторонние отношения двух государств, а также сотрудничество Баку с Европейским Союзом.

  • Учения НАТО
    Легкий флирт

    Армения-НАТО: может ли легкий "флирт" перейти в серьезные отношения? По мнению экспертов, их глубина зависит от готовности Еревана.

  • Рабочий
    Обрушение в школе

    Причиной обрушения плиты перекрытия в школе в Карагандинской области могло стать нарушение правил и техники безопасности строительных работ.

  • Задержанный в камере. Архивное фото
    По бартеру

    Житель Иссык-Кульской области Кыргызстана пытался обменять два мешка марихуаны на иномарку, незадачливого "покупателя" задержали.

  • Дожинки
    Белорусский Октоберфест

    В программе главного фестиваля аграриев Беларуси – чемпионат по пряничным шахматам, поросячьи бега и аналог баварского Октоберфеста.

  • Российский эксперт, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец
    Музейные экспонаты

    Подержанные австрийские гаубицы, прибывшие накануне в Лиепайский порт, больше подойдут историческому музею, считает военный эксперт.

  • Противотанковые военные учения в Литве, архивное фото
    Охотники за танками

    Ежегодные учения противотанковых подразделений пройдут в Литве при участии военных Германии и Норвегии с 6 по 15 октября.

  • Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин вручает тонометр пожилому жителю Гагаузии
    Порадовал подарками

    Посол России в Молдове посетил Гагаузию и передал в дар пожилым жителям медицинское оборудование, инвалидные коляски и материальную помощь.

  • Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров
    Квартирный вопрос

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на заседании с главами районов предложил переселить граждан из общежитий в новые дома к 2019 году.

  • Встреча глав МИД Азербайджана и Украины Эльмара Мамедъярова и Павло Климкина
    Европейский гость

    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили двусторонние отношения двух государств, а также сотрудничество Баку с Европейским Союзом.

  • Учения НАТО
    Легкий флирт

    Армения-НАТО: может ли легкий "флирт" перейти в серьезные отношения? По мнению экспертов, их глубина зависит от готовности Еревана.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки на Бзыбском ипподроме
Абхазия на коне: скачки в Бзыпте
Путь к сотрудничеству: Абхазия и Республика Сербская заявили о партнерстве
Путь к сотрудничеству: Абхазия и Республика Сербская заявили о партнерстве
Нобелевская премия
Нобелевская премия

Соцсети

Sputnikabkhazia