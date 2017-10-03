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Первые связи: Хаджимба рассказал о важности абхазо-сирийских отношениий

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© Sputnik / Илона Хварцкия Сария Кварацхелия

Делегация из Сирийской Арабской Республики – члены Народного Совета САР – прибыла в Абхазию 27 сентября для участия в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Глава государства подчеркнул, что абхазскому народу хорошо известны процессы, которые происходят в САР, и он полностью поддерживает легитимную власть этой страны. 

Президент назвал неприемлемым влияние Запада, чьи интересы идут вразрез с интересами самой Сирии и многих других стран.

"Мы с удовольствием отмечаем, что ситуация в Сирии меняется, и сирийская армия ведет работу по ликвидации формирований, которые противостоят ей и нормальному образу жизни простого народа. То, что российское руководство оказывает помощь сирийскому народу, тоже играет положительную роль в решении задач, стоящих перед САР", — сказал президент Абхазии.

Хаджимба добавил, что в ходе выстраивания отношений с Россией Абхазии хотелось бы также продолжить работу по установлению связей с дружественными с РФ странами, которые будут готовы сотрудничать с республикой.




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