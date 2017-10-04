В Сингапуре представили самый дорогой в мире чехол для iPhone X

Сингапурская компания Gray International выпустила коллекцию чехлов для смартфона iPhone X, стоимость которых может быть выше цены самого гаджета

Сингапурская компания Gray International выпустила коллекцию чехлов для смартфона iPhone X, стоимость которых может быть выше цены самого гаджета.

Аксессуары выполнены из цельного титанового слитка и доступны в пяти цветах — базовый (Titanium), Stealth, Gold, Rose Gold и Aurora. Как отмечают создатели, специальные оттенки получаются при обработке изделий пламенем.

Самый дешевый вариант обойдется покупателю в 645 долларов, модели Gold и Rose Gold стоят примерно как и сам iPhone X — 1145 долларов. Сам гаджет можно приобрести за 1,2 тысячи, а самый дорогой чехол для него будет стоить примерно 1,3 тысячи долларов.