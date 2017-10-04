В Сингапуре представили самый дорогой в мире чехол для iPhone X

Сингапурская компания Gray International выпустила коллекцию чехлов для смартфона iPhone X, стоимость которых может быть выше цены самого гаджета.
Аксессуары выполнены из цельного титанового слитка и доступны в пяти цветах — базовый (Titanium), Stealth, Gold, Rose Gold и Aurora. Как отмечают создатели, специальные оттенки получаются при обработке изделий пламенем.
Самый дешевый вариант обойдется покупателю в 645 долларов, модели Gold и Rose Gold стоят примерно как и сам iPhone X — 1145 долларов. Сам гаджет можно приобрести за 1,2 тысячи, а самый дорогой чехол для него будет стоить примерно 1,3 тысячи долларов.