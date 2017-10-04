22:04 04 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

В Сингапуре представили самый дорогой в мире чехол для iPhone X

Получить короткую ссылку
4 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© © Youtube / IntangibleNerds

Сингапурская компания Gray International выпустила коллекцию чехлов для смартфона iPhone X, стоимость которых может быть выше цены самого гаджета

Сингапурская компания Gray International выпустила коллекцию чехлов для смартфона iPhone X, стоимость которых может быть выше цены самого гаджета.

Аксессуары выполнены из цельного титанового слитка и доступны в пяти цветах — базовый (Titanium), Stealth, Gold, Rose Gold и Aurora. Как отмечают создатели, специальные оттенки получаются при обработке изделий пламенем.

Самый дешевый вариант обойдется покупателю в 645 долларов, модели Gold и Rose Gold стоят примерно как и сам iPhone X — 1145 долларов. Сам гаджет можно приобрести за 1,2 тысячи, а самый дорогой чехол для него будет стоить примерно 1,3 тысячи долларов.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РФ В. Путин
    "Путинские" пельмени

    Социальные сети взбудоражило появление на прилавках немецких супермаркетов пельменей "Путинские", произведенных в Латвии.

  • Военные инструкторы, фото с места событий
    Драгуны-инструкторы

    Для участия в военно-обучающей операции на Украину отправилась группа литовских военных инструкторов из Драгунского батальона в Клайпеде.

  • Миротворческий пост в Приднестровье, архивное фото
    Миссия с плюсом

    Российские эксперты рассказали о том, почему переход миротворческих сил в Приднестровье в международную гражданскую миссию преждевременно.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Питомцы
В ответе за тех, кого приручили
Коллекция чехлов сингапурской компания Gray International для смартфона iPhone X
В Сингапуре представили самый дорогой в мире чехол для iPhone X
Нобелевская премия
Нобелевская премия

Соцсети

Sputnikabkhazia