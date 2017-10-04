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Двухголовый теленок родился на ферме в Пакистане

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YouTube/ Caters Clips

На одной из ферм в пакистанском городе Карачи появился на свет двухголовый теленок. У малыша, которому сейчас пять дней, два мозга и одно тело.

Двухголовый теленок страдает от редкого заболевания, полицефалии. Из-за большой массы своих голов малыш не может самостоятельно встать на ноги, пишет Daily Mail.




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