18:29 04 Октября 2017
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Удар с воздуха нанесен по командованию группировки "Джебхат ан-Нусра"

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Минобороны РФ

Решение об атаке российское командование приняло после того, как по разным каналам подтвердился сбор террористов на совещание. В операции участвовали самолеты Су-34 и Су-35.




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