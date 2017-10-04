Удар с воздуха нанесен по командованию группировки "Джебхат ан-Нусра"

Решение об атаке российское командование приняло после того, как по разным каналам подтвердился сбор террористов на совещание. В операции участвовали самолеты Су-34 и Су-35.
Ровно 60 лет назад, 4 октября 1957 года, в 22 часа 31 минуту по московскому времени был запущен первый искусственный спутник, и с орбиты послышалось: "Бип-бип!"
На одной из ферм в пакистанском городе Карачи появился на свет двухголовый теленок. У малыша, которому сейчас пять дней, два мозга и одно тело.
Участники проекта "Ты супер! Танцы" из Абхазии Милена Тачулия и Леон Капба вместе с представителями абхазской диаспоры в Москве сходили в океанариум и на экшн-фильм "Кингсман".
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во вторник 3 октября принял делегацию, прибывшую в страну из Республики Сербской.
Более 20 сел Гудаутского района примут участие в празднике урожая в Лыхны.
Во Всемирный день животных (World Animal Day) зоозащитник Мака Пилия рассказала корреспонденту Sputnik о том, как в Абхазии спасают бездомных животных, лечат и выхаживают их.
Российские миротворцы в Приднестровье – какова необходимость их присутствия, комментирует эксперт Сергей Захаров.
Новые правила распределения доходов от акцизов на крепкий алкоголь стоили Северной Осетии 1,5 миллиарда рублей.
МЧС Азербайджана эвакуировало граждан России, которые пытались пересечь горную местность на внедорожниках, но застряли из-за ливня.
Армения не видит альтернативы Организации Договора о коллективной безопасности, заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.
В третьем угольном бассейне СССР – Казахстане – жители частного сектора остались без угля, который невозможно купить ни за какие деньги.
Глава ФСБ России Александр Бортников поблагодарил спецслужбы Кыргызстана за помощь в предотвращении террористических актов.
В Минске начинается суд над хакером - гражданином России, от действий которого пострадали сотни жителей Беларуси.
Социальные сети взбудоражило появление на прилавках немецких супермаркетов пельменей "Путинские", произведенных в Латвии.
Для участия в военно-обучающей операции на Украину отправилась группа литовских военных инструкторов из Драгунского батальона в Клайпеде.
Российские эксперты рассказали о том, почему переход миротворческих сил в Приднестровье в международную гражданскую миссию преждевременно.
Представители Таджикистана завоевали три медали на континентальном первенстве по шахматам в Кыргызстане, одна из них – золотая.
Узбекистан в будущем полностью откажется от экспорта хлопка, считает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Западные СМИ прочат бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса в переговорщики по каталонскому кризису.
Новые правила распределения доходов от акцизов на крепкий алкоголь стоили Северной Осетии 1,5 миллиарда рублей.
МЧС Азербайджана эвакуировало граждан России, которые пытались пересечь горную местность на внедорожниках, но застряли из-за ливня.
Армения не видит альтернативы Организации Договора о коллективной безопасности, заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.